Рейс из Шереметьево в Волгоград задержан на 2 часа 12 января





На 6-00 ч. утра 12 января в аэропорту Волгограда задерживается один московский рейс. По данным электронного табло воздушной гавани, время прилета самолета авиакомпании «Победа» из Шереметьево перенесено с 10-45 ч. на 12-45 ч. Соответственно, задерживается и вылет борта из Волгограда.

Ранее в Росавиации предупредили, что в ближайшие сутки ситуация в московских аэропортах не наладится. Это связано с очередным погодным «сюрпризом» - после аномального снегопада в столице ожидается ливневый снег. В связи с этим возможны корректировки в расписании, не исключены также отмены рейсов.





