



В Волгоградской области в 2025 году были капитально отремонтированы и модернизированы девять учреждений культуры. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, работы были выполнены в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

По информации облкомкультуры, в регионе были переоснащены в модельные библиотеки Быковская межпоселенческая централизованная библиотечная система, Жирновская центральная районная библиотека и Центральная городская детская библиотека Камышина. Теперь жители области смогут не только почитать книги, но и принять участие в различных мероприятиях на базе библиотек.

Кроме того, в музее имени Машкова в Волгограде и музее истории донских казаков в станице Клетской улучшили материально-техническую базу. В учреждения были закуплены шкафы-драйверы, подъемник для маломобильных групп населения, также установлены металлодетектор, модульные стенды, стеллажи, картотеки, сейфы, витрины, стенды, выставочное и интерактивное оборудование, манекены и мультимедийный комплекс.

В Центре культуры и кино Октябрьского района, историко-краеведческих музеях Быковского и Кумылженского районов, а также художественном отделении Детской школы искусств в Камышине был произведен капитальный ремонт.

Фото: администрация Волгоградской области