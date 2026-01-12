Морозы до -15 придут в Волгоградскую область после циклона «Фрэнсис»

Сегодня, 12 января, в Волгоградской области будет сохраняться неустойчивая погода с температурными качелями и осадками. Циклон «Фрэнсис», который уже несколько дней держит в напряжении столичный регион, отыграется и на волгоградцах. Дождь, дождь со снегом и просто снег прогнозируют в Волгоградской области до 14 января. А температурные переходы с плюса на минус 12 января обернутся гололедом, налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. Ситуацию осложнит сильный ветер и туман.
Между тем, уже 13 января в регионе ожидается резкое понижение температуры. В некоторых западных районах столбик термометра опустится ночью до -15 градусов. В Волгограде максимальная ночная температура 14 января упадет до -10, днем будет до -7.