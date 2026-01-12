Под Волгоградом катание на тюбинге убило 19-летнего юношу

Трагедией закончилось катание на тюбинге под Волгоградом. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 10 января в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района 18-летний водитель Лады Гранты перевозил пассажира на закрепленном с помощью буксировочного троса тюбинге.
Происшествия 12.01.2026 08:42
0
12.01.2026 08:42
В какой-то момент подушку занесло на металлическое ограждение проезжей части. Находившийся в ней 19-летний местный житель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Под Волгоградом катание на тюбинге убило 19-летнего юношу12.01.2026 08:42
Происшествия 12.01.2026 08:42
Фура сложилась пополам от удара на Третьей продольной у Волгограда11.01.2026 20:45
Происшествия 11.01.2026 20:45
На парковке ЖК в Волгограде сгорел автомобиль11.01.2026 12:15
Происшествия 11.01.2026 12:15
В Волгограде ДТП изменило маршруты скоростных трамваев11.01.2026 10:20
Происшествия 11.01.2026 10:20
Под Волгоградом спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака10.01.2026 11:28
Происшествия 10.01.2026 11:28
Циклон «Фрэнсис» задержал несколько московских авиарейсов в Волгограде09.01.2026 23:10
Происшествия 09.01.2026 23:10
В Волгограде загорелась крыша гипермаркета «Лента»09.01.2026 19:13
Происшествия 09.01.2026 19:13
В Волжском ночью полностью сгорела ГАЗель09.01.2026 18:22
Происшествия 09.01.2026 18:22
63-летний житель Волгоградской области утонул из-за своей машины09.01.2026 16:57
Происшествия 09.01.2026 16:57
Водолазы в реке Дон ищут пропавшего жителя Волгоградской области09.01.2026 12:36
Происшествия 09.01.2026 12:36
Стали известны подробности ночного пожара в кафе Волгограда09.01.2026 09:43
Происшествия 09.01.2026 09:43
Украинские БПЛА уничтожили ночью в четырех регионах РФ09.01.2026 07:59
Происшествия 09.01.2026 07:59
Кафе сгорело ночью 9 января на севере Волгограда09.01.2026 07:00
Происшествия 09.01.2026 07:00
Километровая пробка в сторону Волгограда образовалась из-за ДТП с 7 жертвами08.01.2026 21:47
Происшествия 08.01.2026 21:47
Названа причина жуткого ДТП под Волгоградом с семью погибшими08.01.2026 20:58
Происшествия 08.01.2026 20:58