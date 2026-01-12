Под Волгоградом катание на тюбинге убило 19-летнего юношу





Трагедией закончилось катание на тюбинге под Волгоградом. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 10 января в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района 18-летний водитель Лады Гранты перевозил пассажира на закрепленном с помощью буксировочного троса тюбинге.

В какой-то момент подушку занесло на металлическое ограждение проезжей части. Находившийся в ней 19-летний местный житель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области

