Сотрудники волгоградской прокуратуры отмечают профессиональный праздник

Общество 12.01.2026 10:08
Сегодня, 12 января, в России - профессиональный праздник сотрудников прокуратуры.

Он отмечается в соответствии с Указом президента России от 29 декабря 1995 года. 12 января 1722 года император Российской империи Петр I издал указ о создании должности генерал-прокурора и обер-прокурора, а также прокуроров при каждой Коллегии Российской империи. Так в России возник институт прокурорства, который функционирует и в наши дни.

Теплые поздравления в адрес сотрудников прокуратуры направил сегодня президент России Владимир Путин. Он подчеркнул,  что «на протяжении всей своей более чем трёхвековой истории прокуроры убедительно подтверждали свою значимую, весомую роль, своё особое предназначение в служении закону и Отечеству».

При этом современная прокуратура остается одним из важнейших институтов государственной власти, отметил глава государства.

- Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства. От имени государства вы участвуете в судебных процессах, боретесь с коррупцией и криминалом, способствуете развитию России как суверенного, демократического государства, - говорится в президентском поздравлении.

Владимир Путин отметил также актуальные направление работы надзорных органов – контроль за соблюдением социальных и трудовых прав граждан, обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, борьба с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием средств.

Редакция ИА «Высота 102» также поздравляет сотрудников прокуратуры Волгоградской области и желает им успехов на профессиональном поприще. Журналисты информагентства благодарят пресс-службу областной прокуратуры  за плодотворное сотрудничество и помощь в подготовке материалов по защите прав граждан.

