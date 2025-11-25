Объем доходов бюджета Волгоградской области превысил 124 млрд рублей





В Волгоградской области 72,2% от общего объема доходов бюджета составляют налоговые и неналоговые поступления. Об этом 25 ноября сообщили в региональном парламенте по итогам рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2025 года.

Как было отмечено в ходе совещания, исполнение бюджета в Волгоградском регионе осуществляется в сложных макроэкономических и геополитических условиях, однако область сохраняет положительную динамику, выполняя социальные обязательства.

– Поступление доходов и финансирование расходов в январе-сентябре 2025 года свидетельствует об исполнении областного бюджета в соответствии с целевыми параметрами и действующим законодательством, – сообщили в региональном парламенте со ссылкой облфин. – За девять месяцев текущего года объем доходов бюджета региона составил 124,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления – 89,9 млрд рублей, что на 2,8% больше, чем за соответствующий период 2024 года.

Ранее ИА «Высота 102» опубликовало итоги анализа КСП бюджета Волгоградской области на предстоящую трехлетку. По мнению аудиторов, в 2026-2028 годах в регионе продолжится рост доходов населения, кроме того прогнозируются и высокие темпы инвестиционной активности.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»