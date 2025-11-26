Совфед одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года в России





Совфед одобрил повышение НДС с 20 до 22% с сохранением с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Совета Федерации.

Льготная ставка в 10%, уточняет ИА «Высота 102», сохранится на продукты питания, лекарства и медицинскую продукцию, товары для детей, издания периодической печати, книги, а также на племенных сельскохозяйственных животных.

При этом из списка льготных товаров была исключена молокосодержащая продукция с заменителем жира, которая будет облагаться налогом в 22%.

В качестве поддержки бизнеса был введен мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили какие-либо нарушения.