Бочаров подводит итоги сельскохозяйственного года на встрече с аграриями

Экономика 26.11.2025 12:56
26.11.2025 12:56


Сегодня, 26 ноября, в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства губернатор Волгоградской области совместно с аграриями подводит итоги года. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, мероприятие проходит на площадке аграрного университета. 

В этом году аграриям региона удалось в полном объеме выполнить поставленные Владимиром Путиным задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Также Волгоградская область сохранила и укрепила свои позиции в числе лидеров агропромышленного производства в страны.

– Общий объем агропроизводства в регионе с учетом перерабатывающей промышленности превысит 407 млрд руб. За всеми сухими данными статистики, отражающими основные макроэкономические показатели сельскохозяйственной отрасли, стоит тяжелейший труд, самоотдача, напряжение сил и воли, трудовой подвиг десятков тысяч жителей Волгоградской области. Это реальный вклад Волгоградской области в национальную продовольственную безопасность, – подчеркнул глава региона на встрече с аграриями. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства региона по итогам 2025 года достигнет 247 млрд рублей – это на 6% выше показателя 2024 года.

Основные целевые показатели, установленные Правительством РФ, Министерством сельского хозяйства России, региональными планами и программами, также были выполнены в соответствии с графиком.

Фото: администрация Волгоградской области

