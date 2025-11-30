Общество

Новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабря

30.11.2025
Новое платное парковочное пространство заработает с 1 декабря 2025 года. Теперь припарковать свой автомобиль волгоградцам придется платно на участке в границах от Комсомольской до 7-ой Гвардейской.

Как ранее сообщалось информагентством, платными становятся парковки на ряде участков пр. им. В.И. Ленина, улиц Мира, Коммунистической, Порт-Саида, Симбирцева, Пражской, Гагарина, 13-й Гвардейской и Набережной им.62-й Армии. В связи с этим, с 1 декабря на двух улицах вводится одностороннее движение.

Для волгоградских автомобилистов доступны всего шесть удобных способов оплаты. В случае отсутствия интернет-соединения волгоградцы могут не переживать за штрафы — оплату можно внести до конца текущих суток в любое удобное время дома. 

Лента новостей

10:00
«Это что-то слишком высокое»: волгоградцы трогательно поздравили своих мамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
Бастрыкин поручил помочь с жильем многодетной матери из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:16
49 волгоградцев попали в ПВР после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
08:56
Две фуры не поделили полосу на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:03
Четыре вспышки на Солнце спровоцируют головные боли волгоградцам 30 ноябряСмотреть фотографии
07:51
Новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабряСмотреть фотографии
07:33
Министр обороны Белоусов вручил Золотую Звезду волгоградскому капитану казачьего полкаСмотреть фотографии
07:20
В Минобороны рассказали о ночной атаке 33 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:10
МЧС опубликовало видео ликвидации найденной в центре Волгограда бомбыСмотреть фотографииCмотреть видео
06:57
В Волгограде и области ожидается гололедица и туман на новой неделеСмотреть фотографии
06:28
«Ноябрь сошел с ума»: в Волгограде к концу осени поспевают малина и ежевикаСмотреть фотографии
21:50
УФСИН проверяет сообщения о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом рыбак лишился выловленных сверх нормы 130 кг сазана и лещаСмотреть фотографии
21:05
Гандболистки «Динамо-Синары» победили «Луч» в МосквеСмотреть фотографии
20:25
Бьют или «теряют»: СМИ сообщили о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
19:54
Волгоградцы покинули ПВР и вернулись в свои дома после атак ВСУСмотреть фотографии
19:04
За бонусы в игре 11-летний волгоградец лишил семью 350 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:30
Мороз без снега придет в Волгоградскую область в начале декабряСмотреть фотографии
17:04
СК России расследует атаку ВСУ на Волгоград 29 ноябряСмотреть фотографии
15:51
Силовики в поисках нелегалов прошерстили поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:20
Тарифы на ОСАГО изменятся для волгоградских водителей с 9 декабряСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде идет поквартирное обследование МКД с выбитыми окнамиСмотреть фотографии
13:43
ПВР приняли 60 волгоградцев после атаки ВСУ по жилым домамСмотреть фотографии
13:25
Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данныеСмотреть фотографии
12:34
Более 2,5 млн рублей перевела в банкомате жулику 71-летняя волжанкаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУСмотреть фотографии
11:38
14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:01
Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостяСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУСмотреть фотографии
 