Новые платные парковки в Волгограде заработают с 1 декабря





Новое платное парковочное пространство заработает с 1 декабря 2025 года. Теперь припарковать свой автомобиль волгоградцам придется платно на участке в границах от Комсомольской до 7-ой Гвардейской.

Как ранее сообщалось информагентством, платными становятся парковки на ряде участков пр. им. В.И. Ленина, улиц Мира, Коммунистической, Порт-Саида, Симбирцева, Пражской, Гагарина, 13-й Гвардейской и Набережной им.62-й Армии. В связи с этим, с 1 декабря на двух улицах вводится одностороннее движение.

Для волгоградских автомобилистов доступны всего шесть удобных способов оплаты. В случае отсутствия интернет-соединения волгоградцы могут не переживать за штрафы — оплату можно внести до конца текущих суток в любое удобное время дома.