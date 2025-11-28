



В 2026 году российские банки планируют изменить подходы к начислению кешбэка клиентам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, механизмы будут меняться с учетом персональных предпочтений и поведения россиян. Такой анонс прозвучал в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

К концу 2025 года, согласно данным аналитиков, в совокупности банки начислят россиянам от 450 до 500 млрд рублей кешбэка. Вполне вероятно, что в следующем году сумма окажется выше за счет усиления персонализации, эффективности и геймификации.

Ответственность за персонализацию в 2026 году будет возложена на модели машинного обучения, которые анализируют транзакционную активность, финансовые привычки и периодичность трат. На основе перечисленных критериев и будут формироваться наиболее релевантные категории и размер кешбэка.

Второй тренд – специальные предложения, основанные на оценке общей доходности. Если клиент банка не только получает зарплату, но еще и откладывает средства, инвестирует их, оформляет кредитные продукты, он сможет рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк в 2026 году.

Третий механизм – геймификация. Банки и сегодня активно применяют игровые механики для повышения вовлеченности клиентов, и в 2026 году этот тренд только усилится. Россиянам будут предлагать не только выбор категорий кешбэка, но и специальные предложения от партнеров.

– Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений – именно она задаст направление развития лояльности в следующем году, – уверен Дмитрий Брейтенбихер.