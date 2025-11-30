Мошенники придумали новую схему с фальшивыми товарными чеками





Злоумышленники придумали новую схему для обмана волгоградцев. Как рассказали РИА Новости в Киберполиции, аферисты стали присылать своим жертвам фейковые товарные чеки.

Мошенники связываются с потенциальной жертвой и в ходе разговора сообщают, что ей заказали подарок, после чего присылают номер заказа и товарный чек. Затем мошенники просят пользователя зарегистрироваться в банке.

После преступники под видом представителей правоохранительных органов звонят и пытаются убедить человека, что был совершен перевод денег с его счета на счет запрещенной организации, угрожая жертве уголовным преследованием.

В результате мошенники выманивают информацию о сбережениях и имуществе гражданина, а также данные о его родственниках.