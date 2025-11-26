«Красный октябрь» отметил 127-летие чествованием заводчан

Металлургический завод «Красный октябрь» в честь 127-летия предприятия наградил лучших сотрудников и победителей корпоративных конкурсов, присвоил мастерам завода профессиональные звания.

Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, в котором приняли участие более 100 человек – руководство, награждаемые сотрудники, в том числе молодые специалисты, а также представители Совета ветеранов и профсоюзного комитета.





– По традиции в день рождения завода мы собираемся все вместе, чтобы отметить лучших сотрудников, поприветствовать молодежь в рядах металлургов и выразить благодарность нашим дорогим ветеранам. Все это говорит о том, что завод продолжает жить и развиваться, хотя сейчас металлургия впервые за многие годы столкнулась с непростыми вызовами современности, но закаленный характер коллектива не позволяет снижать темпы и помогает двигаться дальше, – сказал генеральный директор предприятия Александр Жуков.

На мероприятии подвели итоги заводского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», в котором приняли участие 48 заводчан. Соревнования провели среди машинистов мостового крана, стропальщиков, водителей грузовых автомобилей и автобусов, слесарей-ремонтников и токарей. 15 победителей и призеров наградили дипломами.

Также в рамках празднования прошла церемония присвоения званий «Мастер 1 Класса» и «Мастер 2 класса» мастерам, которые успешно защитили проекты по улучшениям на своих участках во время практической части конкурса. Нагрудные знаки получили 19 сотрудников.

Важной частью праздничной программы стала тема преемственности поколений на «Красном октябре». В тематических блоках отметили вклад трудовых династий в сохранение семейных ценностей на предприятии, посвятили в металлурги молодых специалистов – выпускников высших и средних специальных образовательных учреждений 2025 года, а также поздравили победителей заводского конкурса «Семья металлургов-2025».

Завод «Красный октябрь» был введен в эксплуатацию 25 ноября 1898 года – именно в этот день состоялась первая плавка мартеновской печи. В настоящее время предприятие продолжает развиваться – ежедневно ведется работа по освоению новых технологий производства, расширению сортамента и улучшению качества выпускаемой продукции, созданию комфортных условий труда.



Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем теплым поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес сотрудников предприятия. Желаем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во благо страны.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия.