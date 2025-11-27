Волгоградским «Магнитам» и «Пятерочкам» выдали предновогоднее предупреждение

ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии празднования Нового года. Как сообщили в ведомстве, соответствующую информацию служба ежегодно направляет в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети. При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, предупредили в ФАС.
Предупреждение выдано таким организациям, как Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР), а также сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный», «Азбука вкуса».