Общество

Под Волгоградом рыбак лишился выловленных сверх нормы 130 кг сазана и леща

Общество 29.11.2025 21:40
0
29.11.2025 21:40


Сазана и леща общим весом 130 кг изъяли у рыбака в Волгоградской области, который нарушил Правила рыболовства в части суточной нормы вылова водных биоресурсов. 

Как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, нарушителя выявили в границах Калачевского района Волгоградской области.

- У нарушителя изъяты: 27 орудий лова и незаконно добытая рыба (сазан и лещ общим весом 130 кг). Материалы дел готовятся к передаче в суд для принятия процессуального решения, - рассказали в отделе рыбоохраны.

Всего за неделю в этом районе было выявлено шесть случаев превышения суточной нормы вылова рыбы любителями рыбалки. 

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

Согласно Правилам рыболовства, суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме рапаны, карася и солнечного окуня) составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. 

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.11.2025 21:40
Общество 29.11.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 19:54
Общество 29.11.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 18:30
Общество 29.11.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 15:20
Общество 29.11.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 13:55
Общество 29.11.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 13:43
Общество 29.11.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 13:25
Общество 29.11.2025 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 11:38
Общество 29.11.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 10:04
Общество 29.11.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:35
Общество 29.11.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:34
Общество 29.11.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:28
Общество 29.11.2025 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 09:18
Общество 29.11.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 08:43
Общество 29.11.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2025 06:45
Общество 29.11.2025 06:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:50
УФСИН проверяет сообщения о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом рыбак лишился выловленных сверх нормы 130 кг сазана и лещаСмотреть фотографии
21:05
Гандболистки «Динамо-Синары» победили «Луч» в МосквеСмотреть фотографии
20:25
Бьют или «теряют»: СМИ сообщили о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
19:54
Волгоградцы покинули ПВР и вернулись в свои дома после атак ВСУСмотреть фотографии
19:04
За бонусы в игре 11-летний волгоградец лишил семью 350 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:30
Мороз без снега придет в Волгоградскую область в начале декабряСмотреть фотографии
17:04
СК России расследует атаку ВСУ на Волгоград 29 ноябряСмотреть фотографии
15:51
Силовики в поисках нелегалов прошерстили поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:20
Тарифы на ОСАГО изменятся для волгоградских водителей с 9 декабряСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде идет поквартирное обследование МКД с выбитыми окнамиСмотреть фотографии
13:43
ПВР приняли 60 волгоградцев после атаки ВСУ по жилым домамСмотреть фотографии
13:25
Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данныеСмотреть фотографии
12:34
Более 2,5 млн рублей перевела в банкомате жулику 71-летняя волжанкаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУСмотреть фотографии
11:38
14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:01
Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостяСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУСмотреть фотографии
10:04
Три ПВР открыты в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домовСмотреть фотографии
09:35
Силовики следят за ситуацией в Волгограде после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
09:34
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
Угроза налетов БПЛА снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:24
Военные за час сбили 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛАСмотреть фотографии
09:18
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:43
Все, что известно об ударе ВСУ дронами по Волгограду 29 ноябряСмотреть фотографии
08:05
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
07:58
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
07:30
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:45
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 