Сазана и леща общим весом 130 кг изъяли у рыбака в Волгоградской области, который нарушил Правила рыболовства в части суточной нормы вылова водных биоресурсов.

Как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, нарушителя выявили в границах Калачевского района Волгоградской области.

- У нарушителя изъяты: 27 орудий лова и незаконно добытая рыба (сазан и лещ общим весом 130 кг). Материалы дел готовятся к передаче в суд для принятия процессуального решения, - рассказали в отделе рыбоохраны.

Всего за неделю в этом районе было выявлено шесть случаев превышения суточной нормы вылова рыбы любителями рыбалки.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

Согласно Правилам рыболовства, суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме рапаны, карася и солнечного окуня) составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны





