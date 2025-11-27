Волгоградцы завалили Банк России жалобами на блокировку карт

Жители Волгоградской области за девять месяцев текущего года направили в Банк России 3442 жалобы - на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сообщений от волгоградцев главный финансовый регулятор страны получил в первые месяцы 2025 года, а уже к четвертому кварталу таких обращений стало меньше.

Как уточнили в Отделении Банка России по Волгоградской области, 2040 жалоб касались банковского сектора, а именно мер, которые банки принимают для борьбы с мошенниками. Так, к примеру, втрое чаще жители региона жаловались на отказ в проведении операций и блокировку карт. Число таких обращений выросло с 98 до 278.

- Рост жалоб о блокировке карт и приостановке операций фиксируется не только в Волгоградской области. Это тренд, характерный для всей страны. По закону кредитные организации обязаны разъяснять клиентам причину своего решения, а также алгоритм действий для восстановления обслуживания. Если реквизиты счета попали в базу данных о мошеннических операциях, а владелец счета не совершал противоправных действий, на сайте регулятора можно заполнить заявление и обжаловать это решение, — прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Волгоградской области Роман Рахматулин.

На 17% увеличилось в регионе количество жалоб, связанных с действиями мошенников, в том числе жители Волгоградской области сообщали о применении методов психологического давления.

В тоже время регулятор констатирует, что волгоградцы стали меньше жаловаться по ситуациям, связанными с потребительским и ипотечным кредитованием, а также на нарушение прав при оформлении автокредитов. Почти на треть сократилось количество жалоб на микрофинансовые организации.