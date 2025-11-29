СК России расследует атаку ВСУ на Волгоград 29 ноября

Следственный комитет России начал расследование террористической атаки на российские города 29 ноября, в числе которых Волгоград.

- В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области пострадали пять человек, - говорится в сообщении Следкома. – Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Аналогичные расследования начаты и по атакам на белгородскую и Брянскую области, а также ДНР, где есть погибшая и раненые.

Напомним, что утром 29 ноября Волгоград подвергся массированной террористической атаки с использованием дронов ВСУ. В результате были повреждены фасады и выбиты стекла в пяти многоквартирных жилых домах, складе стройматериалов. В ходе атаки ранения получили пять человек, из которых трое госпитализированы.

В настоящее время местные власти занимаются ликвидацией последствий террористической атаки.