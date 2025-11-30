Волгоградку арестовали за нападение с ножом на своего бойфренда





В Кировском районе Волгограда задержали 40-летнюю местную жительницу, которая в разгаре ссоры вонзила нож в грудь своего возлюбленного. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, любовная драма произошла 29 ноября в одном из многоквартирных домов.

44-летний потерпевший был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Врачи о явно криминальных травмах сообщили в полицию.

В результате оперативники задержали 40-летнюю сожительницу потерпевшего. Выяснилось, что волгоградка нанесла увечья своему сожителю во время распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время подозреваемая задержана на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.