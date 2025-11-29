Мороз без снега придет в Волгоградскую область в начале декабря

Первые дни календарной зимы в Волгоградской области ожидаются холодными, но бесснежными. Ночью температура будет падать ниже нуля, а днем повышаться до скромного плюса, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

В районах области, как и в Волгограде, существенных осадков 1-2 декабря не ожидается. Туман в эти дни будет как в сельской местности, так и в областном центре. По ночам и утром местами возможны гололедно-изморозевые явления.

В Волгоградской области 1 декабря ночью прогнозируют -4…+1º, при прояснении до -7º; днем 0...+5º. В Волгограде в этот день будет немного теплее: ночью 0…-2º; днем 0...+2º.

В сельских районах 2 декабря ночью ожидается -4…+1º при прояснении до -7º; днем -1...+4º. В Волгограде без изменений: ночью 0…-2º; днем 0...+2º.