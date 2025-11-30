Четыре вспышки на Солнце спровоцируют головные боли волгоградцам 30 ноября





Четыре мощные вспышки на Солнце спровоцируют магнитные бури 30 ноября. Такой прогноз дали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых волгоградцев.

В утреннее время в регионе возможны колебания магнитного поля, сила которых достигнет 3-4 баллов. К полудню обстановка для волгоградцев должна стабилизироваться, и интенсивность колебаний снизится всего до 2 баллов. Скорость солнечного ветра сохранится на уровне около 591 км/с.

По мнению ученых, крупные магнитные бури маловероятны – лишь в 7% случаев. Чаще всего, в 20% случаев, можно ожидать слабую геомагнитную активность, а в 73% – магнитосфера останется спокойной. Индекс вспышечной активности поднимается до критического уровня в 7,3.