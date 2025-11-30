Общество

«Ноябрь сошел с ума»: в Волгограде к концу осени поспевают малина и ежевика

Общество 30.11.2025 06:28
К концу ноября волгоградские дачники, казалось бы, уже давно закрывшие сезон, собирают новый урожай. Накануне обещанного синоптиками похолодания на садовых участках горожан запестрела малина и наливающаяся соком ежевика. Станут ли осенние дары новой нормой для Волгограда, выясняли корреспонденты ИА «Высота 102».

Погода в Волгоградской области, как, впрочем, и в других регионах страны, окончательно сбила с толку природу. Вместо традиционного похолодания и первого снега в регионе стоит настолько стабильный «плюс», что в огородах дачников начался настоящий переполох – вслед за дозревшей клубникой горожане собирают горсти яркой малины.

- Ноябрь сошел с ума. В конце осени на даче спеют малина и ежевика, цветут мальвы, петуньи, бархатцы, космеи и даже одуванчики. Неожиданно выбросила цветок лаватера, которая не зацвела даже летом, - пишут волгоградские садоводы. – Таких сюрпризов от природы мы еще не видели. Конечно, в ноябре случались теплые дни, но уже в первых числах месяца все заканчивалось. Малина стояла голенькой, без листьев, а ежевику мы спасали от замерзания, укладывая на землю.

Волгоградские ученые разделяют удивление горожан, но все же напоминают, что подобные трюки погода демонстрирует уже не первый год.

- В последнее время такие необычные явления мы наблюдаем каждую осень. Учитывая их регулярность и общие тенденции климатических изменений, я предлагаю назначить их обычными. Ну, или хотя бы ожидаемыми, - рассуждает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко. – Все эти проявления укладываются в картину глобальных процессов потепления – пускай не каждый год, но все же довольно часто природа реагирует на затянувшуюся осень и буквально «сходит с ума». Если же говорить про внеплановый урожай, то скоро в регион придут холода, которые не дадут завязям развиться в полноценные плоды. Хотя в прошлом году я наблюдал и цветение, и плодоношение вплоть до самого Нового года.


С тем, что повторное закрытие дачного сезона уже не за горами, согласен и декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев.

- Вы и сами видите, каким аномально теплым выдался ноябрь. По словам метеорологов, устойчивый снежный покров до конца не сформировался даже в Сибири, - отмечает специалист. – Из-за таких погодных "каруселей" не все растения ушли в состояние физиологического покоя. Отсюда и позднее плодоношение. Как только в регион придут заморозки – а их прогнозируют уже в ближайшие дни, – у дачников закончится сезон и малины, и ежевики. Дальше все будет зависеть от условий зимы. При сильных отрицательных температурах и отсутствии снега риски сохранятся не только для дачных растений, но и для наших сельскохозяйственных культур. Если же зима наконец покажет свой характер и придет к нам со снегом, а весна не принесет возвратных заморозков в начале мая, то будущий урожай порадует и волгоградских садоводов, и фермеров.

В ноябре садово-огородный «парад» в Волгоградской области открыла неожиданно созревшая клубника. Вскоре взгляды горожан приковал и садовый жасмин, традиционно зацветающий в начале лета. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Фото Василия Супруна

