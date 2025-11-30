В Волгограде продают за 80 млн бывшую базу кондитерской фабрики





В Кировском районе Волгограда выставлена на продажу база бывшей кондитерской фабрики «Славянка». Как сообщает V102.RU, стоимость объекта составляет 80 миллионов рублей с НДС.

Согласно опубликованному объявлению, помещения находятся по адресу Шаблиевская,1Д. Площадь участка составляет 24 085 квадратных метров. На территории есть все коммуникации, установлен забор и предусмотрены два выезда.





Комплекс включает в себя трехэтажный главный корпус площадью 9332,7 квадратных метра, материальный склад площадью 637,8 квадрата, двухэтажное административное здание с ремонтно-механическими мастерскими площадью 969,6 квадрата и несколько вспомогательных помещений - компрессорную, котельную и трансформаторную подстанцию. Общая площадь строений составляет 13 640,8 квадратных метров.

Скриншот: Авито, Google Maps