В Волгограде продают за 80 млн бывшую базу кондитерской фабрики

Общество 30.11.2025 12:24
В Кировском районе Волгограда выставлена на продажу база бывшей кондитерской фабрики «Славянка». Как сообщает V102.RU, стоимость объекта составляет 80 миллионов рублей с НДС.

Согласно опубликованному объявлению, помещения находятся по адресу Шаблиевская,1Д. Площадь участка составляет 24 085 квадратных метров. На территории есть все коммуникации, установлен забор и предусмотрены два выезда.


Комплекс включает в себя трехэтажный главный корпус площадью 9332,7 квадратных метра, материальный склад площадью 637,8 квадрата, двухэтажное административное здание с ремонтно-механическими мастерскими площадью 969,6 квадрата и несколько вспомогательных помещений - компрессорную, котельную и трансформаторную подстанцию. Общая площадь строений составляет 13 640,8 квадратных метров. 

Скриншот: Авито, Google Maps

