Министр обороны Белоусов вручил Золотую Звезду волгоградскому капитану казачьего полка





Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Золотую Звезду капитану 33-го гвардейского мотострелкового Берлинского Донского казачьего полка Евгению Мельнику за проявленную в боях в ходе специальной военной операции отвагу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Андрей Гимбатов.

- Боец с позывным «Удав» лично вел штурмовой отряд. Грамотно использовав разведданные, он вклинился в оборону противника, выбил нацистов из опорника, взяв пленных. А чуть после при штурме следующих укреплений вызвал огонь противника на себя, при этом направив в обход две группы бойцов, - сообщил Гимбатов.

Благодаря подвигу военнослужащего были уничтожены пять артиллеристских установок, три танка, несколько БМП и четыре расчета беспилотников врага.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me