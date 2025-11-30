Столетнюю антикварную тарелку продают в Волгограде за 12,5 млн рублей





Волгоградец выставил на продажу старинное блюдо за 12,5 млн рублей. Как утверждает в объявлении продавец, тарелка была произведена на фабрике Строгановской керамики еще в Царской России.

В объявлении продавец также уточняет, что производство данной тарелки происходило еще до 1917 года.





- С лицевой части посуды присутствует скол по краю блюда, краевые потёртости позолоты. Блюдо не мылось, загрязнение рельефа лицевой части. На тыльной стороне блюда сколы на ножке-держателе, где отверстия под крепёж, - поясняется в объявлении.

Скриншот: Авито