Силовики в поисках нелегалов прошерстили поля под Волгоградом

Происшествия 29.11.2025 15:51
Массовый рейд по пресечению нарушений миграционного законодательства прошел на сельхозполях в Городищенском районе Волгоградской области. Силовики проверяли места работы и жительства иностранцев, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.

- Полицейскими проверены 26 иностранных граждан, 13 из которых доставлены в подразделения полиции, - рассказали в Главке. - В отношении пятерых иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства составлены административные материалы.

Участие в проверочных мероприятиях приняли сотрудники ОМВД МВД России по Городищенскому и Дубовскому районов, полицейские регионального Главка и бойцы Росгвардии. 

Полицейские также провели досмотр 46 транспортных средств. На нарушителей составлены административные материалы.

Фото из архива V102.RU

