



Появились кадры с места обезвреживания пиротехниками Донского спасательного центра МЧС России фугасной бомбы, найденной в Центральном районе Волгограда. Напомним, ФАБ был обнаружен 21 ноября около дома №4 по улице Кубанская.





Специалисты приехали на место обнаружения, после чего вывезли в безопасное место и обезвредили фугасную авиационную бомбу времен Сталинградской битвы. До начала работы пиротехников опасную зону охраняли полицейские.

Ранее, напомним, в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили об обнаружении двух фугасных боеприпасов во дворе частного дома в Городищенском районе.

Видео: ГУ МЧС по Волгоградской области