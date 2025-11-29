УФСИН проверяет сообщения о вымогательствах в ИК-12 в Волжском

В УФСИН России по Волгоградской области оперативно отреагировали на появившиеся в СМИ сообщения о вымогательстве денег у заключенных ИК-12 со стороны так называемых «положенцев» и «смотрящих» в колонии, сообщает ИА «Высота 102».

- Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, в отношении осужденного Хилми О. не соответствует действительности, что подтверждено ранее проведенными в ИК-12 проверками. По другим сведениям, изложенным в материале, в УФСИН проводится проверка, - сообщили информагентству в ведомстве.

Напомним, что ранее «Осторожно, новости» о невыносимых условиях заключения в этой колонии рассказала супруга одного из заключенных. В частности, женщина утверждала, что администрация ИК этому не препятствует. А те, кто пытается дать отпор вымогателям, бьют или «теряют» - по решению администрации отправляют в ШИЗО или БУР (барак усиленного режима).

Авторы «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников указывают, что заключённым угрожают «смотрящий» колонии по кличке Абдулла и «положенец» по кличке Тамерлан.

Также сообщается, что в этой колонии отбывает наказание блогер Хилми. И он, якобы, тоже платит за то, чтобы его «не трогали за нетрадиционную ориентацию.

Ранее по Хилми уже проводилась проверка, но по другим сигналам, но она не подтвердилась.

