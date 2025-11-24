Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублей

Бюджет Волгоградской области пополнят без малого 686 млн рублей. Михаил Мишустин распорядился выделить региону дополнительные финансы на индексацию зарплат бюджетникам и реализацию соцпроектов.
- Регион вошел в число 33-х субъектов РФ, которым Правительство дополнительно направило в общей сложности 14 млрд рублей. Таким образом, федеральный центр оценил социальную ориентированность бюджета региона, исполнение взятых на себя обязательств, - сообщили в пресс-службе комитета финансов Волгоградской области.
Отметим, в регионе продолжается формирование главного финансового документа. Буквально несколько дней назад, на выходных, губернатор Андрей Бочаров вызвал чиновников облкомспорта для обсуждения профильных расходов в 2026 году.