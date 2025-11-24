Экономика

Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублей

Экономика 24.11.2025 17:17
0
24.11.2025 17:17


Бюджет Волгоградской области пополнят без малого 686 млн рублей. Михаил Мишустин распорядился выделить региону дополнительные финансы на индексацию зарплат бюджетникам и реализацию соцпроектов.

- Регион вошел в число 33-х субъектов РФ, которым Правительство дополнительно направило в общей сложности 14 млрд рублей. Таким образом, федеральный центр оценил социальную ориентированность бюджета региона, исполнение взятых на себя обязательств, - сообщили в пресс-службе комитета финансов Волгоградской области.

Отметим, в регионе продолжается формирование главного финансового документа. Буквально несколько дней назад, на выходных, губернатор Андрей Бочаров вызвал чиновников облкомспорта для обсуждения профильных расходов в 2026 году.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
24.11.2025 17:17
Экономика 24.11.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2025 21:46
Экономика 23.11.2025 21:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2025 19:47
Экономика 23.11.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2025 10:25 Реклама
Экономика 21.11.2025 10:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2025 06:49
Экономика 21.11.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 16:23 Реклама
Экономика 20.11.2025 16:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2025 12:59
Экономика 20.11.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 11:13
Экономика 20.11.2025 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2025 10:59
Экономика 20.11.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 08:47
Экономика 20.11.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 06:49
Экономика 20.11.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2025 08:31
Экономика 19.11.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 21:04
Экономика 18.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 18:53
Экономика 18.11.2025 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2025 09:32
Экономика 18.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
15:09
Две фуры выгорели на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой кровиСмотреть фотографии
14:43
В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
14:39
До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликовСмотреть фотографии
14:21
Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
13:04
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В России планируют остановить ударный рост цен на топливоСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде прошел круглый стол о развитии рынка недвижимости регионаСмотреть фотографии
11:16
«Ротор» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты СимонянаСмотреть фотографии
11:09
Аэропорт «Сталинград» номинирован на всероссийскую премиюСмотреть фотографии
11:03
В Волжском пожарные потушили возгорание в магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:02
Ушлый житель Дубовки идет под суд за попытку заработать на проблеме многодетного отцаСмотреть фотографии
10:51
Андрей Бочаров: в Волгоградской области завершено строительство и ремонт 181 объектаСмотреть фотографии
 