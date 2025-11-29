За бонусы в игре 11-летний волгоградец лишил семью 350 тыс. рублей

Мошенники обманули 11-летнего школьника в Волгоградской области, увлеченного компьютерной игрой. Мальчику пообещали бонусы, а в итоге оставили без денег семью, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В полицию с заявлением о случившемся обратился житель Среднеахтубинского района. Он рассказал, что его малолетний сын стал жертвой мошенников, которые связались с ним в мессенджере. Неизвестный предложил школьнику выгодно купить дополнительные бонусы в игре, а мальчик согласился.

- Для этого ребенок взял телефон родителя, на котором установлено приложение банка и при помощи присланного QR-кода перевел с карты более 350 тыс. рублей, - рассказали в Главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.

Фото сгенерировано ИИ Шедеврум