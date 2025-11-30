



Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав многодетной жительницы из Краснослободска Волгоградской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина с пятью детьми приходится обитать в доме без отопления и центрального водоснабжения.

Установлено, что частный дом волгоградки построен еще в далеком 1952 году на улице Партизанской, где нет ни отопления, ни других необходимых коммуникаций. В списке на улучшение жилищных условий жительница региона значится еще с 2003 года, но почему-то за это время ей никто так и не смог помочь.

СУ СК России по Волгоградской области уже поводит проверку по поступившему обращению. Исполнение поручение Александра Бастрыкина проконтролируют в центральном аппарате ведомства.