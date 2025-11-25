Власти Камышина возьмут в кредит 150 млн рублей на финансирование бюджета





В Волгоградской области администрации крупных городов продолжают набирать коммерческие кредиты для пополнения бюджетов. Вслед за Волгоградом, Волжским и Михайловкой к помощи банков решил прибегнуть и Камышин.

Для покрытия дефицита бюджета, а также погашения ранее взятых займов администрация объявила о поиске банковской организации, готовой предоставить возобновляемую кредитную линию объёмом 150 млн рублей под 18,62% годовых. Муниципалитет планирует пользоваться этими средствами в течение двух с половиной лет.

Отметим, содействие банков для оздоровления местного бюджета обойдётся чиновникам в кругленькую сумму. За использование чужих средств придётся заплатить 68,7 млн рублей.