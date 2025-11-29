Общество

Тарифы на ОСАГО изменятся для волгоградских водителей с 9 декабря

29.11.2025
Банк России с 9 декабря текущего года снижает значение территориального коэффициента для 20 территорий и повышает для 28. В Волгоградской области, как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на указание регулятора, тарифы ОСАГО также будут скорректированы.

- С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%, - говорится в сообщении регулятора.  

Отмечается, что корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей.

Что касается территориального коэффициента, то вдвое тарифы вырастут в Новосибирской области и Ингушетии, которые являются лидерами антирейтинга «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» Банка России. Территориальный коэффициент будет также увеличен в Республиках Алтай, Дагестан, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва и Чеченской Республике, в Ставропольском и Хабаровском краях, Магаданской и Смоленской областях и Еврейской автономной области.

Снижение этого показателя произойдет в Республике Коми и Чувашской Республике, в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Мурманской, Свердловской и Тюменской областях, в Кемеровской области – Кузбассе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Пермском крае.

В РСА напомнили, что цена полиса ОСАГО, конечно, зависит от ситуации в регионе. Также сумма будет зависит от личных показаний водителя и его аварийности.

- Высокий риск мошеннических практик в регионе, несомненно, несет дополнительную нагрузку на тариф в регионе, однако добросовестным автовладельцам важно понимать, что безаварийная езда конкретного водителя существенно понижает индивидуальную страховую премию именно по нему, - уточнили специалисты РСА.

Так, к тарифу ОСАГО применяется также коэффициент бонус-малус (КБМ), разброс которого разнится от 0,46 до 3,92, что оказывает огромное влияние на итоговый размер премии. 

Фото из архива V102.RU

