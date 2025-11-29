Волгоградцы покинули ПВР и вернулись в свои дома после атак ВСУ

Пункты временного размещения, развернутые в Волгограде для жителей пострадавших от атак ВСУ домов, опустели. Волгоградцы приняли решение вернуться в свои квартиры, переночевать у родственников или соседей.

- По состоянию на 17:00 мск горожане покинули ПВР, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации.

Ранее, напомним, сообщалось, что в трех ПВР после утренней атаки ВСУ разместились 60 человек.

По информации мэрии, пункты временного размещения граждан были открыты в Центральном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах в школе №44 и лицеях №2 и №11. Здесь для людей подготовили спальные места и горячее питание.

Сотрудники администрации совместно с УК совершили поквартирный обход пострадавших домов для замеров оконных блоков. До проведения работ по замене стеклопакетов оконные проемы начали временно закрывать.

Напомним, что в результате террористической атаки ВСУ были повреждены пять многоквартирных домов и строительный склад. Пострадали пять человек.

Фото из архива V102.RU