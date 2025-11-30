Две фуры не поделили полосу на трассе под Волгоградом





В Дубовском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей. Как рассказали в ГУ МВД по региону, авария произошла на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград».

По предварительной информации, на 660 км автодороги водитель грузового автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем DAF.

В результате ДТП пострадал водитель автомашины «УАЗ», от госпитализации он отказался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области