Экономика

Хлеб и валидол становятся не по карману волгоградским пенсионерам

Экономика 27.11.2025 07:30
0
27.11.2025 07:30


В Волгоградской области статистики подвели итоги еженедельного мониторинга цен на товары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, рекордный рост цен произошел на минувшей неделе в аптеках региона и на полках с фруктами в продуктовых магазинах. Заметнее всего подорожали бананы и валидол. 

Согласно опубликованному отчету Волгоградстата, с 18 по 24 ноября на 1,8% в Волгограде и области подорожали куры, на 1% подросли цены на хлеб, а на макароны – на 0,6%.

Килограмм бананов стал стоить в Волгограде на 3,7% больше. Немногим меньше – плюс 3,4% – выросли цены на репчатый лук, а огурцы подорожали на 2,4%.

Среди медикаментов зафиксировано заметнее всего выросли цены на валидол. Этот препарат, по данным Волгоградстата, стал стоить на 5,9% дороже – 57 рублей за 10 таблеток или 5 рублей 70 копеек за одну.  

Накануне Центробанк опубликовал данные о годовом росте цен на автомобильное топливо в Волгоградской области. По информации специалистов, бензин подорожал на 12%. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.11.2025 08:49
Экономика 27.11.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 07:30
Экономика 27.11.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2025 06:31
Экономика 27.11.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2025 14:49
Экономика 26.11.2025 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2025 14:49
Экономика 26.11.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2025 12:56
Экономика 26.11.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2025 18:07
Экономика 25.11.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2025 08:37
Экономика 25.11.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.11.2025 17:17
Экономика 24.11.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2025 21:46
Экономика 23.11.2025 21:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2025 19:47
Экономика 23.11.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2025 10:25 Реклама
Экономика 21.11.2025 10:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2025 06:49
Экономика 21.11.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 16:23 Реклама
Экономика 20.11.2025 16:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2025 12:59
Экономика 20.11.2025 12:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:30
В Волго-Донском канале готовятся начать спецоперацию по вызволению сухогруза «Балахна»Смотреть фотографии
09:32
Пенсионер сгорел вместе с домом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
Двое мотоциклистов угодили в больницы после ДТП в Волжском и КамышинеСмотреть фотографии
09:21
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
09:11
Мошенники просят оплатить волгоградцев налоги до 1 декабряСмотреть фотографии
08:49
Волгоградским «Магнитам» и «Пятерочкам» выдали предновогоднее предупреждениеСмотреть фотографии
08:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
08:20
В МВД рассказали, как определить фейковые сообщения от ГосуслугСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцам объяснили, как получить статус малоимущей семьиСмотреть фотографии
07:30
Хлеб и валидол становятся не по карману волгоградским пенсионерамСмотреть фотографии
07:08
Волгоградцам назвали отрасли с перспективами высокой зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области продлили навигациюСмотреть фотографии
06:31
Копеечное снижение цен на АИ-92 заметили статистики на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
06:20
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
05:52
Первый снег ожидают в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
00:23
Воздушная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
22:43
Юлия Приклонская взяла на контроль ситуацию в волжском Доме ребенкаСмотреть фотографии
21:51
Под Волгоградом пострадавшая от укуса терьера взыскала компенсацию с соседкиСмотреть фотографии
21:13
Писатель и журналист Александр Рувинский скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:24
«Принять меры к задержанию»: солдат-срочник сбежал из воинской части в КамышинеСмотреть фотографии
19:54
Роскосмос сообщил о смерти инженера-конструктора Валериана СоболеваСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом серийные воры вынесли из частных домов имущества на 5 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате имущественных налоговСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде коммерсанты оставили без тепла сотни животных в приюте: в чем причинаСмотреть фотографии
17:52
600 единиц оружия за три дня уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Центробанк: в Волгоградской области цены на бензин за год выросли почти на 12%Смотреть фотографии
16:52
Ветераны СВО массово переобучаются на дроноводовСмотреть фотографии
16:50
Цены на яйца взвинтили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В Волго-Донском канале сел на мель сухогруз «Балахна»Смотреть фотографии
16:33
Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к годуСмотреть фотографии
 