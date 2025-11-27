Хлеб и валидол становятся не по карману волгоградским пенсионерам





В Волгоградской области статистики подвели итоги еженедельного мониторинга цен на товары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, рекордный рост цен произошел на минувшей неделе в аптеках региона и на полках с фруктами в продуктовых магазинах. Заметнее всего подорожали бананы и валидол.

Согласно опубликованному отчету Волгоградстата, с 18 по 24 ноября на 1,8% в Волгограде и области подорожали куры, на 1% подросли цены на хлеб, а на макароны – на 0,6%.

Килограмм бананов стал стоить в Волгограде на 3,7% больше. Немногим меньше – плюс 3,4% – выросли цены на репчатый лук, а огурцы подорожали на 2,4%.

Среди медикаментов зафиксировано заметнее всего выросли цены на валидол. Этот препарат, по данным Волгоградстата, стал стоить на 5,9% дороже – 57 рублей за 10 таблеток или 5 рублей 70 копеек за одну.

Накануне Центробанк опубликовал данные о годовом росте цен на автомобильное топливо в Волгоградской области. По информации специалистов, бензин подорожал на 12%.