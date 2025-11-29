Общество

Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данные

Общество 29.11.2025 13:25
Волгоград утром 29 ноября подвергся массированной атаке украинскими беспилотниками. По сообщению Министерства обороны РФ, удары дронами ВСУ наносились по гражданской инфраструктуре города на протяжении часа – с 07.00 до 08.00. К 08.00 губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о двоих пострадавших волгоградцах и четырех многоквартирных жилых домах, получивших повреждения. Позднее информация была уточнена – количество раненых увеличилось, расширился и список МКД с разрушениями. 

Редакция ИА «Высота 102» собрала всю актуальную информацию в этом материале. 

17 часов воздушной угрозы

Режим беспилотной опасности действовал на территории Волгоградской области на протяжении 17-ти часов. Сообщения о том, что Волгоград может быть атакован дронами ВСУ, поступили жителям региона в 16.00 мск 28 ноября. Волгоградцам рекомендовали держаться подальше от оконных проемов и не выходить на открытые территории. Мониторинговые каналы сообщали о фиксации единичных БПЛА на подлете к Волгограду уже около 18.00 мск 28 ноября.. 

Вслед за сообщениями об опасности Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о закрытии аэропорта в Волгограде. Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко 28 ноября сообщил об остановке приема и выпуска воздушных судов в 17.33 мск, однако уже через три часа ограничения были сняты. 

Решение вновь закрыть воздушное пространство Волгограда было принято Росавиацией в 05.50 мск 29 ноября. Через три часа в 09.08 мск Международный аэропорт Волгоград возобновил работу. 

В настоящее время воздушная гавань возвращается к работе в штатном режиме, однако задерживается прилет шести самолетов и вылет еще четырех.

Шесть сбитых БПЛА 

В утренней сводке Министерства обороны РФ 29 ноября сообщалось, что в период с 23.00 до 07.00 над территорией Волгоградской области дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник ВСУ самолетного типа. Уже после отмены воздушной угрозы Минобороны выпустило новое сообщение, согласно которому над Волгоградом и прилегающими территориями военными были ликвидированы пять беспилотников ВСУ. 

В военном ведомстве России уточняли, что атака на Волгоград длилась на протяжении часа

– В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области, – цитата из официального сообщения.

Таким образом, военные за ночь и утро уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Волгоградского региона. 

Пятеро пострадали, трое – в больнице 

С комментарием по ситуации в Волгограде губернатор Волгоградской области выступил в 07.56 мск. Андрей Бочаров изначально сообщал о двоих волгоградцах, получивших незначительные ранения – госпитализация горожанам, уточнял он, не требовалась. Уточнялось, что один человек пострадал при падении дрона ВСУ во складу строительных материалов, еще один – на улице Невской в Центральной районе.

К 11.51 мск информация была обновлена администрацией Волгоградской области: количество пострадавших выросло до пяти человек. Троим волгоградцам, по уточненным данным, потребовалось наблюдение врачей в стационаре. 

– Двум пострадавшим по адресам ул. Еременко, 47Б и ул. Невская, 12 вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. По результатам врачебного обследования жителей пострадавших домов на ул. Елисеева принято решение о госпитализации девушки 2007 года рождения и мужчины 1964 года рождения, проживающего на ул. Металлургов. Угрозы для их жизни нет, – озвучили последние данные в облздраве. 

Третьей госпитализированной оказалась женщина 1948 года рождения. Пенсионерка, проживающая в доме по ул. Буханцева, пострадала при ударе дрона ВСУ по дому на ул. Елисеева.  

– Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации, – сообщили в профильном комитете. 

Пять домов с разрушениями 

Через час после первых прилетов по гражданской инфраструктуре в Волгограде губернатор Андрей Бочаров сообщил о повреждениями четырех домов в Волгограде. 

По данным, озвученным губернатором, пострадали МКД по следующим адресам: 

  • ул. Жолудева, 11А
  • ул. Невская, 12; 
  • ул. Муромская, 12; 
  • пр-т Металлургов, 29. 
Глава региона дал утром поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. В итоге уже через два часа – к 09.50 мск – администрация Волгограда сообщила уточненные данные – в список домов с повреждениями был добавлен дом по ул. Елисеева, 1: 

– На территории Волгограда подверглись террористической атаке БПЛА жилые дома по адресам: ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А. В домах повреждены стекла квартир. Также, по уточнённым данным, в результате атаки БПЛА в Ворошиловском районе повреждено остекление многоквартирного дома по адресу ул. Елисеева, 1. Для ликвидации последствий работают оперативные службы. 

Не исключено, что к концу дня количество поврежденных домов увеличится – специальные комиссии продолжают работу – осуществляется поквартирный обход домов. 

– По мере завершения работы оперативных служб муниципалитетом совместно с представителями УК проводится обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной террористической атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда. Проводится поквартирное обследование для замеров оконных блоков, а также предпринимаются временные меры по закрытию оконных проемов до проведения работ по остеклению. По окончанию оперативных мероприятий жильцы домов возвращаются в свои квартиры, – сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.  

ПВР в трех районах

Одним из поручений, которое озвучил губернатор утром 29 ноября, было оперативное завертывание пунктов временного размещения. К 09.00 мск на территории Волгограда уже были открыты три ПВР – в трех районах.

– Для жителей домов открыты пункты временного размещения на территориях Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов в школе №44 и лицеях №2 и №11. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание. В настоящее время специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, – сообщали в мэрии Волгограда утром. 

Горячая линия для пострадавших 

В прокуратуре Волгограда  ситуацию после удара ВСУ взяли на контроль, открыв горячую линию для волгоградцев, чье имущество было повреждено. Задача  надзорного органа – контроль за соблюдением законных прав волгоградцев.

– Прокуратура контролирует ситуацию с оказанием помощи и соблюдением прав пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на жилую инфраструктуру в Волгограде. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают прокуроры Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Центрального районов Волгограда, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. 

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: тел. +79608921020.

