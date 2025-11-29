Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данные





Волгоград утром 29 ноября подвергся массированной атаке украинскими беспилотниками. По сообщению Министерства обороны РФ, удары дронами ВСУ наносились по гражданской инфраструктуре города на протяжении часа – с 07.00 до 08.00. К 08.00 губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о двоих пострадавших волгоградцах и четырех многоквартирных жилых домах, получивших повреждения. Позднее информация была уточнена – количество раненых увеличилось, расширился и список МКД с разрушениями.

Редакция ИА «Высота 102» собрала всю актуальную информацию в этом материале.

17 часов воздушной угрозы

Режим беспилотной опасности действовал на территории Волгоградской области на протяжении 17-ти часов. Сообщения о том, что Волгоград может быть атакован дронами ВСУ, поступили жителям региона в 16.00 мск 28 ноября. Волгоградцам рекомендовали держаться подальше от оконных проемов и не выходить на открытые территории. Мониторинговые каналы сообщали о фиксации единичных БПЛА на подлете к Волгограду уже около 18.00 мск 28 ноября..

Вслед за сообщениями об опасности Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о закрытии аэропорта в Волгограде. Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко 28 ноября сообщил об остановке приема и выпуска воздушных судов в 17.33 мск, однако уже через три часа ограничения были сняты.

Решение вновь закрыть воздушное пространство Волгограда было принято Росавиацией в 05.50 мск 29 ноября. Через три часа в 09.08 мск Международный аэропорт Волгоград возобновил работу.

В настоящее время воздушная гавань возвращается к работе в штатном режиме, однако задерживается прилет шести самолетов и вылет еще четырех.

Шесть сбитых БПЛА

В утренней сводке Министерства обороны РФ 29 ноября сообщалось, что в период с 23.00 до 07.00 над территорией Волгоградской области дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник ВСУ самолетного типа. Уже после отмены воздушной угрозы Минобороны выпустило новое сообщение, согласно которому над Волгоградом и прилегающими территориями военными были ликвидированы пять беспилотников ВСУ.

В военном ведомстве России уточняли, что атака на Волгоград длилась на протяжении часа:

– В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области, – цитата из официального сообщения.

Таким образом, военные за ночь и утро уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Волгоградского региона.

Пятеро пострадали, трое – в больнице

С комментарием по ситуации в Волгограде губернатор Волгоградской области выступил в 07.56 мск. Андрей Бочаров изначально сообщал о двоих волгоградцах, получивших незначительные ранения – госпитализация горожанам, уточнял он, не требовалась. Уточнялось, что один человек пострадал при падении дрона ВСУ во складу строительных материалов, еще один – на улице Невской в Центральной районе.

К 11.51 мск информация была обновлена администрацией Волгоградской области: количество пострадавших выросло до пяти человек. Троим волгоградцам, по уточненным данным, потребовалось наблюдение врачей в стационаре.

– Двум пострадавшим по адресам ул. Еременко, 47Б и ул. Невская, 12 вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. По результатам врачебного обследования жителей пострадавших домов на ул. Елисеева принято решение о госпитализации девушки 2007 года рождения и мужчины 1964 года рождения, проживающего на ул. Металлургов. Угрозы для их жизни нет, – озвучили последние данные в облздраве.

Третьей госпитализированной оказалась женщина 1948 года рождения. Пенсионерка, проживающая в доме по ул. Буханцева, пострадала при ударе дрона ВСУ по дому на ул. Елисеева.

– Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Принято решение о госпитализации, – сообщили в профильном комитете.

Пять домов с разрушениями

Через час после первых прилетов по гражданской инфраструктуре в Волгограде губернатор Андрей Бочаров сообщил о повреждениями четырех домов в Волгограде.

По данным, озвученным губернатором, пострадали МКД по следующим адресам:

ул. Жолудева, 11А

ул. Невская, 12;

ул. Муромская, 12;

пр-т Металлургов, 29.