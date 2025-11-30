Расследования

Волгоградка хотела избежать наказания и придумала историю с похищением буренки

30.11.2025
В Нехаевском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которая попалась на заведомо ложном доносе. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, женщина хотела скрыть факт продажи коровы, которую она приобрела за счет льготных денежных средств.

Установлено, что в июне 2025 года жительница одного из сёл Нехаевского района заключила контракт с районным подразделением соцзащиты о выделении ей государственных денежных средств в сумме 120 тысяч рублей в целях осуществления мероприятий, связанных с социальной адаптацией. На выделенные средства женщина приобрела корову и сено с обязательством ежемесячного отчета о получаемой прибыли.

Однако уже через два месяца она продала корову своей знакомой за 60 тысяч рублей, а после потратила все деньги на личные нужды. Зная, что в сентябре прибудут сотрудники социальной службы с целью проверки исполнения ею условий контракта, она решила скрыть факт продажи и обратилась в полицию с заявлением о краже животного неизвестными лицами.

По данному факту сотрудниками полиции были проведены мероприятия, направленные на поиски лиц, похитивших животное. Позже выяснилось, что злоумышленница ввела в заблуждение сотрудников. 

Следователемв отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, а впоследствии предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Уголовное дело было направлено в районный суд для рассмотрения. Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы. 

