



Восемнадцать лет назад Светлана разговорилась со своим новым знакомым. Когда речь зашла о семье и детях, молодой человек заявил без раздумий: «Я хотел бы пятерых». Светлана согласилась с его мнением, и собеседники пожали друг другу руки. Тогда они еще вряд ли представляли, что в скором времени станут не только супругами, но и родителями… пятерых детей. В День матери рассказываем трогательную историю семьи Мурзияновых.

Бытовых забот в жизни многодетной мамы, конечно же, хватает. Однако о своей судьбе Светлана говорит светло и отнюдь не буднично.

- Все мы очень разные, но лично для меня материнство – это призвание, - с легкой дрожью в голосе говорит мама пятерых детей. – Я чувствую огромную потребность раздавать любовь. Наверное, это во мне с детства. Я видела и ощущала, как сильно любят друг друга родители, как трепетно они относятся к нам с сестрой. Своим примером они закладывали мысль, которая идет со мной по жизни – семья важнее любой работы и любых внешних заслуг.





С Дмитрием, своим будущем супругом, Светлана познакомилась на Мамаевом кургане. Она – певчая в церковном хоре, он – помощник батюшки в алтаре храма Всех Святых. Их отношения начинались с простой дружбы и долгих разговоров о важном и мимолетном.

- При первой встрече мы заговорили о семье. И даже не потому что понравились друг другу – просто разговор сам собой вышел на эту тему, - улыбается Светлана. – Он сказал, что хочет пятерых детей. Я ответила, что тоже мечтаю о большей семье. Позже мы стали парой, поженились, обвенчались, и в нашей семье родился первенец Никита.





Второй ребенок – дочь Серафима – пришла в жизнь семьи Мурзияновых спустя несколько лет. Молодые родители настолько сильно желали прибавления, что и по сей день называют девочку настоящим чудом.

- Следующих детей – Сашу, Вову и Колю, родившихся с разницей в полтора года – мы ждали душой. Несмотря на то, что физически нам было очень непросто, мы искренне радовались появлению каждого из них. Честно говоря, у меня и сейчас есть ощущение, что нам кого-то не хватает. Может, это некий синдром многодетных родителей, - рассуждает волгоградка. – Все мои беременности протекали достаточно сложно – сильный токсикоз длился практически до родов, обострялся варикоз, возникали проблемы со спиной. Но я всегда принимала эти трудности, потому что знала, какое сокровище я получу взамен. Человек, который высаживает свой сад, не спит ночами, вкладывает в это дело все свои силы, готовится к трудностям, потому что понимает конечную цель. С материнством, наверное, так же.

Сегодня в доме Мурзияновых редко услышишь тишину. Но этот детский гам вперемешку со смехом и слезами Светлана называет своей самой любимой и желанной музыкой.

- Я безумно люблю своих детей. Как бы тяжело и трудно ни было в процессе, как бы я ни падала без сил, именно они становятся источником моего вдохновения. Я от них кайфую и, отдавая, получаю огромное удовольствие, - откровенничает волгоградка. – По образованию я – музыковед. И, естественно, в своей жизни я слышала много красивой, возвышенной и трогающей до глубины души музыки. Но лучшей мелодии, чем этот детский гомон, я на самом деле не знаю. Ни детский плач, ни жалобы, ни требования, ни постоянные просьбы меня не раздражают. Я уже давно к ним привыкла.





"В этом маленьком комочке вмещается все"

В современном мире, навязывающим женщинам образ идеальной матери, единственно важным звеном в отношениях Светлана считает любовь. Волгоградка уверена, что новомодные тренды со временем превратятся в пыль, и только искренность и честность по отношению к ребенку никогда не потеряют своей цены.

- Я не сделаю открытия, если скажу, что хорошая мама – в первую очередь любящая. В этом году мы участвовали в региональном этапе конкурса «Семья года», и наш девиз был «Главное – это любовь. Чем больше любви, тем больше света», - вспоминает женщина. – Каждый ребенок в нашем доме – как свеча, добавляющая света всей семье. Ребенка нужно любить сердцем. А еще давать ему разумную свободу и не закручивать гайки – ты должен делать только так и никак иначе, быть таким, ходить только на эту секцию. В этом смысле воспитывать одного ребенка сложнее, чем нескольких. На единственного сына или дочь направлены все силы, все внимание и вся энергия. Желая дать ему все самое лучшее, мы пытаемся подстелить соломки и тем самым во многом его ограничиваем. Мне кажется, что в большой семье детям идет на пользу понимание того, что весь мир не крутится только лишь вокруг них.





Нередко мамы одного ребенка смотрят на Светлану с нескрываемым удивлением: «Как ты с этим справляешься?» В ответ женщина лишь шутит – пятеро детей сделали ее настолько многофункциональной, что сейчас она с легкостью размешает сахар в двух стаканах одновременно.

- У каждого из них свой характер, свои запросы, требования, желания. И, конечно, каждого мне хочется выслушать, понять, дать от себя максимум, - признает Светлана Мурзиянова. – Без дисциплины в этом вопросе никуда. Я понимаю под дисциплиной не кнут или пряник, а умение организовать совместный досуг. Если раньше я читала книги одному лишь сыночку, то сейчас сажаю перед собой пятерых детей и читаю им одновременно, а после задаю вопросы. Мы вообще все и всегда делаем вместе – путешествуем, болтаем обо всем на свете, поем песни в машине. Семья у нас, к слову, очень музыкальная. К примеру, старший сын прекрасно играет на гитаре.

Многомама из Волгограда признает, что от одних разговоров о материнстве у нее по телу бегут мурашки. И все же женщина советует будущим мамам не рисовать мир только лишь розовыми красками.

- По мере взросления детей нужно быть готовой к трудностям. Не получится все легко и играючи. Будет тяжело и физически, и морально, и финансово. Но на все эти трудности всегда находятся силы. Главное, не пытаться анализировать каждый свой шаг и планировать жизнь на двадцать лет вперед. Иногда я слышу такое мнение: «Мы боимся рожать много детей, ведь им нужно дать все, купить квартиры и машины». Но разве мы можем знать, что будет с нами завтра? Человек может выйти из дома и уже не вернуться туда, не вырастив даже одного ребенка. Такова жизнь. Поэтому, на мой взгляд, современным людям важно отрываться от шаблонов и мыслить немного свободнее, - убеждена Светлана. – Взамен мы действительно получаем во сто крат больше. Мамочка, которая недавно родила, держит в руках целый мир, вселенную, бессмертную душу. Выше этого не может быть ничего – никакое изобретение человечества. В этом маленьком комочке вмещается все... Это твоя плоть, твоя кровь и частичка твоей души.

Фото Светланы Мурзияновой