В Волгограде идет поквартирное обследование МКД с выбитыми окнами

Сотрудники администрации Волгограда совместно с представителями УК обследуют квартиры в жилых домах, пострадавших от террористической атаки ВСУ утром 29 ноября.

- Проводится поквартирное обследование для замеров оконных блоков, а также предпринимаются временные меры по закрытию оконных проемов до проведения работ по остеклению, - сообщили информагентству в мэрии.

Взрывной волной в основном было повреждено остекления в МКД, расположенных по адресам: ул. Невская, 12, ул. Муромская, 12, пр-т Металлургов, 29, ул. Жолудева, 11А и ул. Елисеева, 1.

В мэрии отмечают, что волгоградцы начинают возвращаться в свои квартиры. Также они могут дождаться проведения оперативных мероприятий, связанных с обследованием домов и ликвидации последствий атаки, в пунктах временного размещения. Такие ПВР, напомним, созданы на территории Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов в лицеях №2, №11 и школе №44.

В результате террористической атаки с использованием дронов ВСУ, в Волгограде пострадали пять человек. Из них госпитализация потребовалась троим местным жителям.

Все последние подробности произошедшего - в обзорном материале.