Аферист под видом экс-руководительницы выманил у волгоградки 20 тысяч рублей

Общество 30.11.2025 13:06
Очередная жительница Волгограда стала жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, жительница Центрального района перевела аферистам 20 тысяч рублей.

Установлено, что с волгоградкой через мессенджер связался неизвестный, который представился ее бывшей руководительницей. Злоумышленник под предлогом срочного займа попросил перечислить деньги на неизвестный счет. 

Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела через мобильное приложение банка крупную сумму. После осознания обмана волгоградка обратилась в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  ч. 2 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество». 

