Волгоградская область побила прошлогодний рекорд по сбору бобовых





27 ноября комитет сельского хозяйства Волгоградской области подвёл итоги сбора урожая бобовых. По информации специалистов, в 2025 году аграрии почти удвоили показатели по сбору соответствующих культур.

- Из 5,8 млн тонн собранных зерновых культур почти 6% пришлись именно на зернобобовые — показатель составил 365,4 тысячи тонн: 300,4 тысячи тонн — нут; 56 тысяч тонн — чечевица; 9,1 тысячи тонн — горох. Валовые значения более чем на 70% превышают показатель 2018 и 2024 годов, когда были достигнуты наибольшие показатели по этой группе — 208,5 тысячи тонн и 203,6 тысячи тонн соответственно, — привели предварительные данные в облкомсельхозе.

Эксперты подчёркивают, что бобовые улучшают качество почвы, а также востребованы на рынке, что способствует их популярности у волгоградских сельхозпроизводителей. В 2025 году под нут, чечевицу и горох аграрии отвели 267,9 тыс. га. По данным региональной администрации, это рекордный показатель. Активнее всего бобовые выращивают на территории северных районов региона: Клетского, Ольховского, Кумылженского и Еланского.

Фото: администрация Волгоградской области