Расследования

Бьют или «теряют»: СМИ сообщили о вымогательствах в ИК-12 в Волжском

Расследования 29.11.2025 20:25
0
29.11.2025 20:25


В Волгоградской области заключенные, отбывающие наказание в ИК-12 в Волжском, жалуются на вымогательства со стороны так называемых «положенцев» и «смотрящих» в колонии. О невыносимых условиях заключения рассказала «Осторожно, новости» супруга одного из заключенных. По словам женщины, администрации исправительного учреждения этому не препятствует.

- Женщина рассказала, что «блатные» бьют других заключённых, требуют с них деньги под надуманными предлогами и называют их «кафирами», а некоторых склоняют к принятию ислама. Тех, кто отказывается платить деньги или заступается за других заключённых, «теряют» — по решению администрации отправляют в ШИЗО или БУР (барак усиленного режима), - сообщают журналисты.

По словам близких арестантов, судьба тех, кто пытается дать отпор вымогателям, незавидна.

- В колонии есть барак 1 отряда. Так называемые «красные», это те, чьи судьбы эти негодяи поломали. И кроме этого много таких ребят в других бараках, кто не может им дать отпор. Кто даёт отпор — тех сразу «теряют», — утверждает родственница.

Авторы «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников указывают, что заключённым угрожают «смотрящий» колонии по кличке Абдулла и «положенец» по кличке Тамерлан — осуждённый за вербовку в ИГИЛ* гражданин Казахстана Тимур Муритов. Суммы, которые они вымогают, разные – и 50 тысяч, и 150 тысяч.  

- «Абдулле» платит и отбывающий наказание в колонии блогер Хилми — якобы за то, чтобы его «не трогали за нетрадиционную ориентацию», - сообщают журналисты.

ИА «Высота 102» обратилось в УФСИН России по Волгоградской области за комментарием. Однако получить оперативно ответ не получилось. В случае, если ответ поступит, то редакция его обязательно опубликует.

*ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.11.2025 21:50
Расследования 29.11.2025 21:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 20:25
Расследования 29.11.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 17:04
Расследования 29.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.11.2025 10:33
Расследования 29.11.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 18:14
Расследования 28.11.2025 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 17:39
Расследования 28.11.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 16:22
Расследования 28.11.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 13:50
Расследования 28.11.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 08:38
Расследования 28.11.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.11.2025 15:48
Расследования 27.11.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.11.2025 13:33
Расследования 27.11.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.11.2025 11:41
Расследования 27.11.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.11.2025 19:30
Расследования 26.11.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.11.2025 17:52
Расследования 26.11.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 21:26
Расследования 25.11.2025 21:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:50
УФСИН проверяет сообщения о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом рыбак лишился выловленных сверх нормы 130 кг сазана и лещаСмотреть фотографии
21:05
Гандболистки «Динамо-Синары» победили «Луч» в МосквеСмотреть фотографии
20:25
Бьют или «теряют»: СМИ сообщили о вымогательствах в ИК-12 в ВолжскомСмотреть фотографии
19:54
Волгоградцы покинули ПВР и вернулись в свои дома после атак ВСУСмотреть фотографии
19:04
За бонусы в игре 11-летний волгоградец лишил семью 350 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:30
Мороз без снега придет в Волгоградскую область в начале декабряСмотреть фотографии
17:04
СК России расследует атаку ВСУ на Волгоград 29 ноябряСмотреть фотографии
15:51
Силовики в поисках нелегалов прошерстили поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:20
Тарифы на ОСАГО изменятся для волгоградских водителей с 9 декабряСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде идет поквартирное обследование МКД с выбитыми окнамиСмотреть фотографии
13:43
ПВР приняли 60 волгоградцев после атаки ВСУ по жилым домамСмотреть фотографии
13:25
Последствия удара ВСУ по Волгограду 29 ноября: обновленные данныеСмотреть фотографии
12:34
Более 2,5 млн рублей перевела в банкомате жулику 71-летняя волжанкаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУСмотреть фотографии
11:38
14 авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:01
Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостяСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде увеличилось число пострадавших МКД от атаки ВСУСмотреть фотографии
10:04
Три ПВР открыты в Волгограде для жителей пострадавших от дронов ВСУ домовСмотреть фотографии
09:35
Силовики следят за ситуацией в Волгограде после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
09:34
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
Угроза налетов БПЛА снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
09:24
Военные за час сбили 29 ноября над Волгоградом 5 БПЛАСмотреть фотографии
09:18
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:43
Все, что известно об ударе ВСУ дронами по Волгограду 29 ноябряСмотреть фотографии
08:05
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
07:58
Андрей Бочаров сообщил о последствиях массированной атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
07:30
Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:45
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 