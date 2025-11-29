Бьют или «теряют»: СМИ сообщили о вымогательствах в ИК-12 в Волжском

В Волгоградской области заключенные, отбывающие наказание в ИК-12 в Волжском, жалуются на вымогательства со стороны так называемых «положенцев» и «смотрящих» в колонии. О невыносимых условиях заключения рассказала «Осторожно, новости» супруга одного из заключенных. По словам женщины, администрации исправительного учреждения этому не препятствует.

- Женщина рассказала, что «блатные» бьют других заключённых, требуют с них деньги под надуманными предлогами и называют их «кафирами», а некоторых склоняют к принятию ислама. Тех, кто отказывается платить деньги или заступается за других заключённых, «теряют» — по решению администрации отправляют в ШИЗО или БУР (барак усиленного режима), - сообщают журналисты.

По словам близких арестантов, судьба тех, кто пытается дать отпор вымогателям, незавидна.

- В колонии есть барак 1 отряда. Так называемые «красные», это те, чьи судьбы эти негодяи поломали. И кроме этого много таких ребят в других бараках, кто не может им дать отпор. Кто даёт отпор — тех сразу «теряют», — утверждает родственница.

Авторы «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников указывают, что заключённым угрожают «смотрящий» колонии по кличке Абдулла и «положенец» по кличке Тамерлан — осуждённый за вербовку в ИГИЛ* гражданин Казахстана Тимур Муритов. Суммы, которые они вымогают, разные – и 50 тысяч, и 150 тысяч.

- «Абдулле» платит и отбывающий наказание в колонии блогер Хилми — якобы за то, чтобы его «не трогали за нетрадиционную ориентацию», - сообщают журналисты.

ИА «Высота 102» обратилось в УФСИН России по Волгоградской области за комментарием. Однако получить оперативно ответ не получилось. В случае, если ответ поступит, то редакция его обязательно опубликует.

*ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

Фото из архива V102.RU