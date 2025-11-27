Какие покупки чаще всего оплачивают по QR-коду: топ-5 сегментов





Аналитики составили топ сфер, где покупки чаще всего оплачиваются по QR-коду. Любопытными итогами исследования в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» поделился со СМИ старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Согласно приведенным данным, наиболее востребованы платежи по QR-коду в супермаркетах и сфере развлечений – 17% всех оплат. Аналитики пришли к выводу о том, что каждая десятая транзакция совершается в категории «одежда и обувь». Оплачиваются россиянами по QR-коду и 5% заказов туристических услуг.

Данному обстоятельству эксперты нашли простое объяснение. Все дело в том, что именно супермаркеты и магазины одежды при оплате по QR-коду чаще других сегментов предоставляют дополнительные скидки потребителям. В случае с оплатой турпутевок и экскурсий использование QR-кодов объясняется простотой и удобством – клиентам не нужно искать и вводить реквизиты карты.

– Количество QR-операций выросло более чем в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Это значит, что меняются привычки потребителей. Россияне все чаще выбирают QR, потому что это удобно, просто и безопасно – не нужно носить с собой карту, достаточно смартфона с банковским приложением, – объяснил Алексей Озерин.

По его прогнозам, популярность такого вида оплаты товаров и услуг будет расти и в 2026 году за счет внедрения универсального QR-стандарта НСПК.

– Мы наблюдаем не просто смену платежных предпочтений, а системную трансформацию платежной культуры в стране, – уверен эксперт.

Напомним, с сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение универсального QR-кода, который станет ключевым элементом обновленной платежной экосистемы. Его главное отличие – возможность оплаты через приложение любого банка, что устранит путаницу из-за множества разных кодов и создаст единое платежное пространство.