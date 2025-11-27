Экономика

Стоимость метра в новостройках Волгограда перевалила за 117 тыс. рублей

Экономика 27.11.2025 13:57
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Волгоградской области выросла на 0,2%. Такими данными поделились в Волгоградстате. 

Так, в третьем квартале текущего года на рынке жилья зафиксированы умеренные изменения цен по сравнению со вторым кварталом. На первичном рынке жилья подорожали только квартиры улучшенного качества — на 1%, в то время как жильё среднего сегмента подешевело на 0,6%, а элитные квартиры — на 0,3%. 

На вторичном рынке выросли цены на квартиры низкого качества на 0,7%, а элитные и улучшенного качества а 0,5% и 0,4% соответственно. 

Средняя цена квадратного метра в жилых домах составила 117,9 тыс. рублей на первичном рынке и 87,1 тыс. рублей на вторичном. 

