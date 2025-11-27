Копеечное снижение цен на АИ-92 заметили статистики на АЗС Волгограда





Волгоградские статистики заметили на АЗС региона неожиданное падение цен на автомобильное топливо марки АИ-92. По данным статистиков, на неделе с 18 по 24 ноября, стоимость литра этого бензина снизилась на 0,01%.

Так, в частности, в последнем отчете специалистов говорится о том, что литр марки АИ-92 стоил в среднем на заправках региона 61,24 рублей, в то время как неделей ранее этот бензин отпускали по цене 61,25 рублей.

За период с 18 по 24 ноября в Волгоградской области изменились цены и на дизельное топливо. Здесь, правда, ситуация стабильна, предсказуема и более привычна для потребителей – плюс 0,4% к цене недельной давности (71,98 рублей за литр), автомобильный бензин марки АИ-98 подорожал на +0,2% – 87,91 рублей, бензин марки АИ-95 – плюс 0,03% – 67,73 рублей.

Напомним, что по данным Центробанка, цены на бензин за год выросли в Волгоградской области почти на 12%.