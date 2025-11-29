Общество

ПВР приняли 60 волгоградцев после атаки ВСУ по жилым домам

Общество 29.11.2025 13:43
В пунктах временного размещения, оперативно развернутых на территории Волгограда после утренней атаки ВСУ жилых домов, разместились 60 человек. Такие данные приводит администрация города. 

Напомним, по информации мэрии Волгограда, ПВР были открыты на территориях Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов в школе №44 и лицеях №2 и №11. Для жителей поврежденных домов в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание. 

Постепенно жители Волгограда, в чьих жилищах до замены стеклопакетов временно закрывают окна, возвращаются в свои квартиры. На текущий момент, по данным ИА «Высота 102», в ПВР остается не более 15 человек. 

