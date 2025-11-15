Общество

Вторая за сутки угроза БПЛА объявлена в Волгограде и области

Общество 15.11.2025 18:51
0
15.11.2025 18:51


Беспилотная опасность 15 ноября объявлена в Волгоградской области. Как передает V102.RU, сообщения с предупреждением на мобильные телефоны жителей региона стали поступать от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 18:43 мск.

- Избегайте открытых участок улиц. Не подходите к окнам, - вновь рекомендуют экстренные службы.

В случае возникновения угрозы или ЧС жителей просят обращаться по номеру 112.

Напомним, что ранее в регионе уже объявлялась беспилотная опасность. Она была снята утром 15 ноября. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.11.2025 19:43
Общество 15.11.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 18:51
Общество 15.11.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 17:04
Общество 15.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 15:34
Общество 15.11.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 13:37
Общество 15.11.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 13:02
Общество 15.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 12:04
Общество 15.11.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 09:01
Общество 15.11.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 07:48
Общество 15.11.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 07:13
Общество 15.11.2025 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 06:44
Общество 15.11.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 05:57
Общество 15.11.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 21:31
Общество 14.11.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 21:09
Общество 14.11.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 20:26
Общество 14.11.2025 20:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:29
Размер прожиточного минимума подняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:43
План «Ковер» объявлен в аэропорту Волгограда из-за угроз БПЛАСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде вынесли приговор дагестанцу за убийство одним ударом посетителя караоке-клубаСмотреть фотографии
18:51
Вторая за сутки угроза БПЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» проиграл «Торпедо» в ХимкахСмотреть фотографии
18:28
«Выстрел себе в ногу»: глава волгоградского СЖР Черепахин об отсутствии региональных СМИ в «белом списке» МинцифрыСмотреть фотографии
17:04
«Лет через десять мы могли их потерять»: на здании ТЮЗа в Волгограде спасли от разрушения знаменитых «Пионеров»Смотреть фотографии
16:14
В Волгограде замерзающая «общага» вновь привлекла внимание БастрыкинаСмотреть фотографии
15:34
«Дополняй, не дополняй – не работает!»: волгоградцы жалуются на недоступность сайтов из «белого списка»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском студентка продала золото и взяла кредит после атак мошенниковСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров вызвал подчиненных на совещание в выходной деньСмотреть фотографии
13:02
А асфальт из чего? В Волгограде разваливается новая дорога на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:04
Ежегодную минуту молчания 19 апреля могут объявить в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Родились в рубашке: три человека пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская полиция разбирается в обстоятельствах ножевого конфликта из-за тельняшкиСмотреть фотографии
09:22
Волгоградский «Ротор» сыграет с «Торпедо» в гостях 15 ноябряСмотреть фотографии
09:01
«Здесь всегда другая погода»: знаменитый бал хризантем в Волжском продлили на неделюСмотреть фотографии
08:43
МО: над регионами РФ ночью сбили 64 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом машины нарушителей увезли на штрафстоянкуСмотреть фотографии
07:48
В ЦКЗ Волгограда 15 ноября воспоют творчество Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:44
Из торговой точки в Волжском изъяли для уничтожения иностранный сырСмотреть фотографии
05:57
Беспилотная опасность сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:31
«Мечтал стать офицером»: погибшего на СВО подводника Арслона Маманазарова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
На трассе «Волгоград-Средняя Ахтуба» изменят схему движенияСмотреть фотографии
20:26
Килограммовую синеножку нашла жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Конец мученьям? Под Волгоградом расторгли контракт на строительство ледовой арены за четверть миллиардаСмотреть фотографии
19:43
«Осталось пятеро детей»: стали известны подробности смерти священника из УрюпинскаСмотреть фотографии
18:58
Минцифры расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде 17 ноября изменится расписание электричекСмотреть фотографии
 