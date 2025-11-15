Вторая за сутки угроза БПЛА объявлена в Волгограде и области

Беспилотная опасность 15 ноября объявлена в Волгоградской области. Как передает V102.RU, сообщения с предупреждением на мобильные телефоны жителей региона стали поступать от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 18:43 мск.

- Избегайте открытых участок улиц. Не подходите к окнам, - вновь рекомендуют экстренные службы.

В случае возникновения угрозы или ЧС жителей просят обращаться по номеру 112.

Напомним, что ранее в регионе уже объявлялась беспилотная опасность. Она была снята утром 15 ноября.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!