Из торговой точки в Волжском изъяли для уничтожения иностранный сыр





В городе Волжском Волгоградской области нашли в обороте запрещенные продукты, которые продавались без сертификатов соответствия и товарно-сопроводительных документов.





Как сообщили ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, документов не оказалось на сыр иностранного производства.

- Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов) и 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена законодательством). Товар, несоответствующий установленным требованиям, изъят из оборота и уничтожен, - сообщили в надзорном ведомстве.





Наказание для предпринимателя вынесет суд. Административные материалы направлены для рассмотрения в арбитраж.

Фото: Южной транспортной прокуратуры