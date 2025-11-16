Общество

Горячую линию открыли для волгоградцев после атаки БПЛА

Общество 16.11.2025 02:01
0
16.11.2025 02:01


Прокуратура Волгограда открыла горячую линию для волгоградцев из домов, которые подверглись атаке дронами ВСУ.

Вечером 15 ноября в результате массированного налёта были повреждены четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. В одном доме произошло возгорание. Три человека пострадали – им оказывется медицинская помощь.

Для оперативной связи с жителями домов, которые пострадали во время налёта, прокуратура организовала работу горячей линии.

На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают прокурор Дзержинского района Волгограда и прокурор Тракторозаводского района. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +79608921020, – сообщила официальный представитель прокуратуры региона.

На время работы оперативных служб для жителей открыты пункты временного размещения  на территориях школы №51 и лицея №7, организованы спальные места и горячее питание.

В настоящее время оперативные службы в Волгограде уточняют характер повреждений домов и ликвидируют последствия.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.11.2025 02:15
Общество 16.11.2025 02:15
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2025 02:01
Общество 16.11.2025 02:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2025 01:46
Общество 16.11.2025 01:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2025 01:21
Общество 16.11.2025 01:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 21:15
Общество 15.11.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 19:43
Общество 15.11.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 18:51
Общество 15.11.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 17:04
Общество 15.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 15:34
Общество 15.11.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 13:37
Общество 15.11.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 13:02
Общество 15.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 12:04
Общество 15.11.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 09:01
Общество 15.11.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 07:48
Общество 15.11.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 07:13
Общество 15.11.2025 07:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

02:22
В Волгограде ликвидирован пожар в доме после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
02:15
Волгоградка получила осколочное и перелом при дронами ВСУСмотреть фотографии
02:01
Горячую линию открыли для волгоградцев после атаки БПЛАСмотреть фотографии
01:46
В Волгограде открыли два ПВР для жителей повреждённых дронами ВСУ домовСмотреть фотографии
01:21
Авторам фото последствий атаки БПЛА в Волгограде вынесли предупреждениеСмотреть фотографии
01:02
Три человека пострадали в Волгограде во время теракта с дронами ВСУСмотреть фотографии
00:52
Бочаров: четыре жилых дома в Волгограде подверглись атаке дронами ВСУСмотреть фотографии
21:15
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 15 ноябряСмотреть фотографии
20:29
Размер прожиточного минимума подняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:43
План «Ковер» объявлен в аэропорту Волгограда из-за угроз БПЛАСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде вынесли приговор дагестанцу за убийство одним ударом посетителя караоке-клубаСмотреть фотографии
18:51
Вторая за сутки угроза БПЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» проиграл «Торпедо» в ХимкахСмотреть фотографии
18:28
«Выстрел себе в ногу»: глава волгоградского СЖР Черепахин об отсутствии региональных СМИ в «белом списке» МинцифрыСмотреть фотографии
17:04
«Лет через десять мы могли их потерять»: на здании ТЮЗа в Волгограде спасли от разрушения знаменитых «Пионеров»Смотреть фотографии
16:14
В Волгограде замерзающая «общага» вновь привлекла внимание БастрыкинаСмотреть фотографии
15:34
«Дополняй, не дополняй – не работает!»: волгоградцы жалуются на недоступность сайтов из «белого списка»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском студентка продала золото и взяла кредит после атак мошенниковСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров вызвал подчиненных на совещание в выходной деньСмотреть фотографии
13:02
А асфальт из чего? В Волгограде разваливается новая дорога на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:04
Ежегодную минуту молчания 19 апреля могут объявить в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Родились в рубашке: три человека пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская полиция разбирается в обстоятельствах ножевого конфликта из-за тельняшкиСмотреть фотографии
09:22
Волгоградский «Ротор» сыграет с «Торпедо» в гостях 15 ноябряСмотреть фотографии
09:01
«Здесь всегда другая погода»: знаменитый бал хризантем в Волжском продлили на неделюСмотреть фотографии
08:43
МО: над регионами РФ ночью сбили 64 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом машины нарушителей увезли на штрафстоянкуСмотреть фотографии
07:48
В ЦКЗ Волгограда 15 ноября воспоют творчество Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:44
Из торговой точки в Волжском изъяли для уничтожения иностранный сырСмотреть фотографии
 