МО: над регионами РФ ночью сбили 64 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали минувшей ночью украинские БПЛА в 10 регионах России. Всего в период с 23:00 мск 14 ноября по 7:00 мск 15 ноября перехвачено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Больше всего – 25 БПЛА – уничтожено в Рязанской области. 17 беспилотников перехвачены в Ростовской области, 8 – в Тамбовской и 5 – в Воронежской. По два БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской, Саратовской и Липецкой областей. По одному БПЛА – в Тульской и Самарской областях, а также в Татарстане.

Напомним, что в Волгоградской области минувшей ночью также объявлялась беспилотная опасность, но угроза миновала.