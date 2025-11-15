Происшествия

МО: над регионами РФ ночью сбили 64 украинских БПЛА

Происшествия 15.11.2025 08:43
0
15.11.2025 08:43


Дежурные средства ПВО ликвидировали минувшей ночью украинские БПЛА в 10 регионах России. Всего в период с 23:00 мск 14 ноября по 7:00 мск 15 ноября перехвачено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Больше всего – 25 БПЛА – уничтожено в Рязанской области. 17 беспилотников перехвачены в Ростовской области, 8 – в Тамбовской и 5 – в Воронежской. По два БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской, Саратовской и Липецкой областей. По одному БПЛА – в Тульской и Самарской областях, а также в Татарстане. 

Напомним, что в Волгоградской области минувшей ночью также объявлялась беспилотная опасность, но угроза миновала.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.11.2025 08:43
Происшествия 15.11.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 08:25
Происшествия 15.11.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 13:24
Происшествия 14.11.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 11:59
Происшествия 14.11.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 09:36
Происшествия 14.11.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 18:34
Происшествия 13.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 18:24
Происшествия 13.11.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 15:16
Происшествия 13.11.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 12:33
Происшествия 13.11.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 11:18
Происшествия 13.11.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 06:13
Происшествия 13.11.2025 06:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 15:42
Происшествия 12.11.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 13:49
Происшествия 12.11.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 10:59
Происшествия 12.11.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2025 10:51
Происшествия 12.11.2025 10:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:22
Волгоградский «Ротор» сыграет с «Торпедо» в гостях 15 ноябряСмотреть фотографии
09:01
«Здесь всегда другая погода»: знаменитый бал хризантем в Волжском продлили на неделюСмотреть фотографии
08:43
МО: над регионами РФ ночью сбили 64 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом машины нарушителей увезли на штрафстоянкуСмотреть фотографии
07:48
В ЦКЗ Волгограда 15 ноября воспоют творчество Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:44
Из торговой точки в Волжском изъяли для уничтожения иностранный сырСмотреть фотографии
05:57
Беспилотная опасность сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:31
«Мечтал стать офицером»: погибшего на СВО подводника Арслона Маманазарова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
На трассе «Волгоград-Средняя Ахтуба» изменят схему движенияСмотреть фотографии
20:26
Килограммовую синеножку нашла жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Конец мученьям? Под Волгоградом расторгли контракт на строительство ледовой арены за четверть миллиардаСмотреть фотографии
19:43
«Осталось пятеро детей»: стали известны подробности смерти священника из УрюпинскаСмотреть фотографии
18:58
Минцифры расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде 17 ноября изменится расписание электричекСмотреть фотографии
17:34
Суд отправил иловлинца в СИЗО за попытку сжечь офис микрозаймовСмотреть фотографии
17:13
Цифре все возрасты покорны: «Ростелеком» научил кибергигиене в КамышинеСмотреть фотографии
16:47
В ЦПКиО началась сборка «коробки» ледового каткаСмотреть фотографии
16:28
В Волжском открыли памятник медикам, спасавшим от COVID-19Смотреть фотографии
16:26
В Волгограде перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
16:13
Компания GRASS снова вошла в рейтинг лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
16:02
23-летний житель Волгоградской области с позывным «Азарт» погиб на СВОСмотреть фотографии
15:09
Сотни жилых домов на севере Волгограда остались без света и водыСмотреть фотографии
15:00
«Всем плевать на уголовное дело»: в Волгограде после дождя закоротило проводку в общежитии на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Волжский отправил на фронт автоцистерну и продукты питанияСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
 