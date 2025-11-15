Экономика

Размер прожиточного минимума подняли в Волгоградской области

Экономика 15.11.2025 20:29
15.11.2025 20:29


В Волгоградской области с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум. Соответствующее постановление администрации региона официально опубликовано и вступит в силу с нового года, передает ИА «Высота 102».

Прожиточный минимум на душу населения, который в 2025 году составляет 15250 рублей, вырастет до 16288 рублей. 

Для трудоспособного населения этот показатель увеличится до 17754 рублей (сейчас 16623 рубля). 

Прожиточный минимум для пенсионеров составит в новом году 14008  рублей (сейчас 13115), а для детей - 15799 рублей (сейчас 14793 рубля).  

В таком размере прожиточный минимум устанавливается на весь 2026 год. Напомним, этот показатель используется для разработки и реализации региональных социальных программ, предоставления мер социальной поддержки малоимущим, а также для формирования областного бюджета. 

